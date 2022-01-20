Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, öngörülemez düzeydeki maliyet artışlarının telafisi konusunda kamu projelerine ilave fiyat farkı ödenmesiyle ilgili düzenlemenin “soruna çare olmaktan uzak kaldığını” savundu.

Eren, yazılı açıklamasında, “ilave fiyat farkı” düzenlemesinin de yer aldığı torba yasanın, TBMM’de kabul edildiğini anımsattı.

Salgın sürecinin başından bu yana inşaat girdi maliyetlerindeki artışlara dikkati çeken Eren, “2021 yılını kapsaması yönündeki taleplerimize karşın düzenlemenin 11. maddesinde kamu ile iş yapan müteahhitlere ödenecek ilave fiyat farkı için dönem, 1 Temmuz-31 Aralık 2021 olarak belirlenmiştir. Bu tarih aralığı, artık nefesi tükenmiş olan meslektaşlarımızın en az iş yaptıkları ve son iki ayı da kışta olan altı aydır.” değerlendirmesinde bulundu.

Eren, dikkate alınması gereken en önemli unsur olarak başlamamış veya yüzde 50’den az ilerlemiş işler için tasfiye hakkı getirilmesi önerilerinin düzenlemede yer almadığını belirterek şunları kaydetti:

“Ayrıca düzenlemenin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında verilen önerge, TOKİ dışında benzer nitelikli işveren idarelere üstyapı projeleri gerçekleştiren meslektaşlarımızda hayal kırıklığı yaratmıştır. Sonuç olarak çıkarılan düzenleme, inşaat sektörü ile onun doğrudan ve dolaylı etkisi altındaki çok sayıda alt sektöre önemli biçimde tesir eden soruna çare olmaktan uzak kalmış, sektörün en önemli beklentisi olan tasfiye hakkına da yer verilmemiştir. Bu çerçevede sektörümüzün içinde bulunduğu durumu, Kanunu onaylayacak Sayın Cumhurbaşkanımızın dikkatlerine bir kez daha sunuyorum.”