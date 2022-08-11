Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Kazancı Holding ve iştirakı Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Naci Ağbal aynı zamanda Kazancı Holding, Aksa Enerji ve Aksa Elektrik şirketlerinin icra kurullarında da aktif görev alacak.

Bu kapsamda Naci Ağbal’ın Kazancı Holding Globalleşme Stratejileri ve Mali İşler Başkanı olarak görev alacağı bildirildi