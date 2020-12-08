Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Kasım ayı ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını duyurdu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK? *

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ödemeler banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.” ifadelerini kullandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA *

Nakdi destek ödemesi sorgulama işlemini E-Devlet’e giriş yaparak İŞKUR-Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama uygulaması üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR? *

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabında yaptığı açıklamada Nakdi Ücret Desteği’nin iki ay daha uzatıldığını paylaştı. 27 Ekim tarihli Resmi Gazete’de bu karar açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı.” ifadelerini kullandı.