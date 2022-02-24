NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Ukrayna’ya asker gönderme planımız yok, savaşın NATO topraklarına sıçramaması için savunma planlarımızı aktive ediyoruz”. dedi.

NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik tamamen haksız ve sebepsiz olan korkunç saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz.” denildi.

“Belarus’un da bu saldırıya olanak sağladığı için” kınandığının belirtildiği açıklamada, saldırının uluslararası hukukun ve Rusya’nın taahhütlerinin ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, NATO’nun Ukrayna halkının ve onun meşru, demokratik olarak seçilmiş başkanının, parlamentosunun ve hükümetinin yanında olduğu, Ukrayna’nın karasuları da dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam destek verdiği ifade edildi.

“Rusya’yı askeri harekatını derhal durdurmaya, Ukrayna içindeki ve çevresindeki tüm güçlerini geri çekmeye, uluslararası insancıl hukuka tam olarak uymaya ve ihtiyacı olan herkese güvenli ve engelsiz insani erişim ve yardıma izin vermeye çağırıyoruz.” denilen açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararını da şiddetle kınandı.

Açıklamada, Rusya’ya “en güçlü şekilde, seçtiği şiddet ve saldırganlık yolundan geri dönme” ve Rusya liderlerine, “eylemlerinin sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenme” çağrısı yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

RUSYA ÇOK AĞIR BİR EKONOMİK VE SİYASİ BEDEL ÖDEYECEK

“Rusya çok ağır bir ekonomik ve siyasi bedel ödeyecek. NATO, ilgili paydaşlar ve AB de dahil olmak üzere diğer uluslararası örgütlerle yakın iş birliği içinde olmaya devam edecektir.”

Rusya’nın eylemlerinin Avrupa-Atlantik güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunun altının çizildiğini açıklamada, şunlar kaydedildi:

“NATO, tüm müttefiklerin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir. İttifak’ın doğu kısmına ek savunma kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra ek deniz varlıkları yerleştiriyoruz. Güçlerimizin tüm olası durumlara yanıt verme hazırlığını artırdık.

Bugün Washington Antlaşması’nın 4’üncü maddesi kapsamında istişarelerde bulunduk. Tüm müttefikleri korumaya yönelik savunma planlamamız doğrultusunda, İttifak genelinde caydırıcılığı ve savunmayı daha da güçlendirmek için ek adımlar atmaya karar verdik.”

BU ACIMASIZ BİR SAVAŞ EYLEMİDİR?

NATO ülkelerinin liderleri Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesini görüşecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya, Ukrayna’ya saldırmıştır. Bu acımasız bir savaş eylemidir.” dedi.

Aylardır yaptıkları uyarıların gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Stoltenberg, “Kıtamızdaki barış bozulmuştur. Şu anda Avrupa’da savaş vardır.” diye konuştu.

Kuzey Atlantik Konseyi’nin Washington Anlaşması’nın 4. maddesi gereğince istişareler için toplandığı bilgisini veren Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı hava, kara ve füze saldırıları düzenlediğini, askeri altyapıyı ve büyük kent merkezlerini hedef aldığını söyledi.

BU UZUN SÜREDİR PLANLANAN BİR İŞGAL

Stoltenberg, “Bu kasıtlı, soğukkanlı ve uzun süredir planlanan bir işgaldir.” ifadesini kullandı.

Rus liderlerin can kayıplarının sorumlusu olduğunu belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna’nın işgalini en kuvvetli şekilde kınadığını bildirdi.

Rusya’ya bir kez daha güçlerini Ukrayna’dan çekme ve diplomasi yolunu seçme çağrısı yapan Stoltenberg, şöyle devam etti:

“NATO’nun ana görevi tüm müttefikleri korumak ve savunmaktır. Yanlış hesaplara ve yanlış anlaşılmalara yer yoktur. Bir müttefike saldırı tüm ittifaka yapılmış sayılacaktır. Bu, bizim toplu güvenliğimizin garantisidir. Kuzey Atlantik Konseyi, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters’ın talebiyle bugün savunma planlarımızı aktif hale getirme kararı almıştır. Bu, kriz boyunca müttefik ülkeleri korumak için tedbirli ve savunmaya yönelik bir adımdır, NATO Mukabele Kuvveti dahil olmak üzere kabiliyet ve imkanları gerektiğinde gereken yerlere göndermeyi de kapsamaktadır.”

Stoltenberg, son haftalarda Doğu Avrupa’da binlerce askerle varlığın kuvvetlendirildiğini, en az 100 savaş uçağı ve 120 savaş gemisinin yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğunu söyledi.

NATO anlaşmasının 5. maddesi gereğince müttefikleri korumak için gereken her şeyi yapacağını vurgulayan Stoltenberg, “İzlenecek yolu belirlemek üzere NATO liderlerini yarın sanal zirve toplantısına çağırdım.” dedi.

Stoltenberg, NATO’nun otoriter rejimlere karşı özgürlük ve demokrasiyi korumaya devam edeceğini, Kuzey Amerika ve Avrupa’nın kararlılık içinde karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.

UKRAYNA’YA ASKER GÖNDERME PLANIMIZ YOK

Stoltenberg, NATO’nun, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi nedeniyle sabah saatlerinde yaptığı konsey toplantısının ardından da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO’nun doğu kanadındaki varlığını binlerce asker yığarak artırdığına değinen Stoltenberg, bunun müttefiklerden birine yönelik saldırının tüm İttifak’ın tepkisini tetikleyeceğinin açık bir mesajı olduğunu söyledi.

Stoltenberg, yığınağı bir çatışmayı kışkırtmak değil önlemek için yaptıklarını vurgulayarak, Rusya’nın saldırısının sürpriz değil, NATO istihbaratının tahminleri dahilinde olduğunu ifade etti.

Rusya’yla diyalog yolunun açık olup olmadığı sorusuna Stoltenberg, “Rusya, siyasi çözümün kapısını kapattı.” yanıtını verdi.

Stoltenberg, Ukrayna içerisinde NATO gücünün bulunmadığının altını çizerek, böyle bir plan olmadığını, savaşın NATO topraklarına yayılmasını önlemek için savunma planlarını devreye soktuklarını vurguladı.

“Ukrayna’nın Türkiye’ye ‘Boğazları Rusya’ya kapatın’ çağrısı”yla ilgili soruyu Stoltenberg, “Bugünkü toplantıda bunlar konuşulmadı. Türkiye elbette bir NATO müttefikidir. Boğazlar söz konusu olduğunda Türkiye’nin özel bir rolü var.” diye yanıtladı.