NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bugün Ukrayna gündemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı zirve saat 17.00’de çevrim içi gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna’daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere bugün telekonferans yoluyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesi’nde, liderler, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesini ve son gelişmeleri ele alacak.