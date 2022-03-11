NBC News’e göre ABD istihbaratı, Rus birlikleri başkenti kuşatmaya devam etse bile Ukrayna’nın Kiev’in kontrolünü birkaç hafta daha sürdürebileceğine inanıyor. ABD’li bir yetkili Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin önümüzdeki bir veya iki hafta içinde Kiev’i tamamen çevreleyecek bir konumda olmasına rağmen, başkentin kontrolünü tamamen ele geçirme mücadelesinin muhtemelen çok daha uzun süreceğini söyledi. Aynı yetkili, ABD istihbaratının Kiev’i alma savaşının dört ila altı hafta daha sürebileceğine inandığını, ancak yetkili ABD’nin değerlendirmesinin değişken ve sık sık değiştiğini kabul ettiğini söyledi.

Haberde şu yorumlar yapılıyor:

İki hafta önceki işgalden önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güçlerinin birkaç gün içinde Ukrayna’nın başkentini ele geçirebileceğine inanıyordu. Ancak, ülkenin kaotik ilk saldırısının ortasında bir dizi erken aşamadaki Rus başarısızlığı, Ukrayna’yı beklenenden daha güçlü bir konumda bıraktı.

ABD’li yetkili NBC’ye, Ukrayna’nın hafif piyade ve zırh karşıtı silahlarla hızlı “vur-kaç” saldırıları kullanan katmanlı, mobil bir savunma kullandığını söyledi. Yetkili, Ukrayna birliklerinin ayrıca, karadaki yerel vatandaşlardan gelen istihbarat yardımı ile kendi ülkelerinde savaşma avantajına sahip olduğunu söyledi.

Ancak Ruslar hala güçlü bir konumda ve Kiev’in ne kadar dayanabileceğinin bir sınırı var. Savunma İstihbarat Teşkilatı direktörü Korgeneral Scott Berrier bu haftanın başlarında The New York Times’a Ukrayna’nın Kiev’deki kontrolünün zamanının tükeniyor olabileceğini söyledi, “Malzemelerin kesilmesiyle, 10 gün ila iki hafta içinde biraz umutsuz hale gelecek” dedi.

Gazete, diğer tahminlerin de benzer olduğunu bildirdi. Bazı müttefik hükümetler, Rusya’nın bir hafta içinde Kiev’i tamamen kuşatacağını düşünüyor ve Ukrayna’nın daha sonra şehri bir ay daha tutmayı başaracağını tahmin ediyor.

Putin’in kararlılığı Ukrayna’nın meydan okumasıyla birlikte yoğunlaşırken, bazı uzmanlar savaşın muhtemelen tırmanacağından korkuyor. CIA direktörü William Burns, The Times’a “önümüzdeki birkaç hafta boyunca çirkin bir dönem” beklediğini söyledi.