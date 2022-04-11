PERA PALAS’IN GİZEMİ

Pera Palas tarihi boyunca tıpkı dizi filmdeki gibi bazı gizemli olaylara da sahne oldu. Eti, bu konuda şunları anlatıyor:

“İnsanoğlu meraklıdır, gizemli hikayeleri çok sever. Bunun için çok gelen var. Yalnızca bu diziden dolayı değil, öncesinde de vardı. Mesela Uzakdoğuluların Agatha Christie’ye karşı aşırı bir merakı var. O meşhur anahtar hikayesi… Kapının yanındaki eşikte bulunması gibi. Onun gibi şeyleri merak edip okuyup gelenler var.”