Akış devi Netflix’in abone sayısı, 2022’nin ilk iki çeyreğinde 1,2 milyon kişilik azalış kaydetmişti. Böylece şirket, ilk kez iki çeyrek art arda abone kaybı yaşamıştı. Ancak Netflix kötü gidişi durdurmuş ve tersine çevirmiş görünüyor. Netflix, ülke enflasyonlarındaki artışma rağmen Temmuz-Eylül döneminde abone tabanına 2,4 milyon hane eklediğini duyurdu.

Netflix, kilit pazarlarda fiyat artışlarına rağmen yılın ilk yarısında yaşadığı kayıpları tersine çevirmiş görünüyor.

Yorumlara göre Stranger Things ve Monster: Jeffrey Dahmer Story gibi hitler, izleyicileri siteye geri çekmeye yardımcı oldu.

Şirket Salı günü yatırımcılara yazdığı bir mektupta, “Zorlu bir ilk yarıdan sonra, büyümeyi yeniden hızlandırma yolunda olduğumuza inanıyoruz.” açıklaması yaptı.

Şirket, önümüzdeki aylarda abone artışının devam etmesini bekliyor. Ayrıca şirket gelecek ay 12 ülkede reklam destekli daha ucuz abonelik paketi başlatıyor.

Şirket, Latin Amerika’nın bazı bölgelerinde test edilmekte olan ve şifrelerini paylaşan kişilere yönelik yeni ücretlerin de 2023’ün başlarında daha geniş bir şekilde uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Açıklamaya göre Asya-Pasifik bölgesindeki yeni aboneler son çeyrekte büyümeyi hızlandırdı ve Netflix’in abone toplamı sayısı 223 milyonun üzerine çıktı.