Netflix, kullanıcıların uzun süredir beklediği bir özelliği devreye aldı. Popüler dijital yayın platformu, seyircilerinin önceden izlediği film veya dizi bölümlerine kaldıkları yerden devam etmesine başından beri imkan tanıyordu. Bu film ve diziler “İzlemeye Devam Et” adlı listede toplanıyordu. Ancak şimdiye kadar TV seyircileri “İzlemeye Devam Et” listelerini kendileri düzenleyemiyordu.

Bu yüzden, 5 dakika civarı seyrettiğiniz bir şeyden beğenmediğinize karar verip vazgeçtiğinizde, bu film veya TV dizisi “İzlemeye Devam Et” listenizde kalıyordu.

Fakat Netflix artık tüm kullanıcılara listelerindeki ögeleri kaldırma seçeneği sunuyor.

Independent’ın haberine göre bu özellik ilk kez yaklaşık iki yıl önce seçili Android kullanıcılarında test edilmiş ve daha geniş kapsamda kademeli olarak uygulanmaya başlanmıştı. Fakat artık bu özellik, tüm cihazlardaki tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu.