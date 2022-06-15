Dijital video platformu Netflix, Güney Kore yapımı Squid Game adlı diziden esinlenen bir yarışma programı için katılımcı başvurularını almaya başladı.

Netflix’in en çok izlenen dizisi olan Squid Game’de bir grup yarışmacı, birbirlerinin hayatları pahasına, büyük para ödülü için çeşitli oyunlarda mücadele ediyordu.

Ancak Netflix’in diziden esinlenen yarışmasında katılımcıların hayatı tehlikede olmayacak. Yarışmacılar en kötü senaryoda “evlerine elleri boş dönecek”.

10 bölümlük yarışmaya tüm dünyadan 456 oyuncu seçilecek

BBC Türkçe’de yer alan habere göre yarışma için tüm dünyadan 456 oyuncu seçilecek.

Platform bu sabah yaptığı açıklamada, 10 bölümlük “Squid Game: The Challenge” yarışmasının, reality şov tarihindeki en kalabalık ekipli ve en büyük para ödüllü şov olacağını belirtti; “Katılımcılar orijinal diziden esinlenen yarışmalarda – ve yenilerinde – mücadele ederken stratejileri, ortaklıkları ve karakterleri de teste tabi tutulacak ve bu sırada çevrelerindeki katılımcılar elenecek.”