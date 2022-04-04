Netflix ve Sony’nin Oscar gecesinde komedyen Chris Rock’a tokatından sonra Will Smith’in yaklaşan projelerini askıya aldığı iddia ediliyor.

Ödül törenine damga vuran olay, Chris Rock’ın Will Smith’in eşiyle ilgili yaptığı espri sonrasında yaşanmıştı. Saç dökülmesine neden olan alopesi rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith’in hakkında, “Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum.” şeklinde espri yapan Rock’ın yanına giden Smith, Rock’a canlı yayında tokat atmıştı. Önce ne olduğunu anlayamayan Rock, kısa süre sonra konuşmasına devam ederken, sinirli bir şekilde yerine dönen Smith, “Eşimin adını ağzına alma bir daha.” diyerek bağırmıştı.

Chip Online’ın aktardığı habere göre Smith, Netflix filmi “Fast and Loose”da rol alacaktı, ancak iddiaya göre Netflix projeyi beklemeye aldı. Netflix’in proje ile ilgili temkinli olduğu belirtiliyor.

Deadpool 2’nin yönetmeni David Leitch, projeyi yönetecekti, ancak Oscar’lardan bir hafta önce vazgeçti ve onun yerine Ryan Gosling’li Fall Guy filmini yönetmek için projeden ayrıldı. Kaynaklar Netflix’in projeyi duraklattığıni; rafa kaldırabileceğini veya farklı bir yönetmen ve yıldızla ilerleyebileceğini, ancak Oscar sonrası Smith ile çalışmak konusunda temkinli olduğunu söylüyor.

The Hollywood Reporter’a konuşan kaynaklar, Sony’nin Smith’in rol aldığı “Bad Boys 4″ün çalışmalarını da durdurduğunu söyledi.