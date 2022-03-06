Netflix, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonrası ülkedeki faaliyetlerini askıya alma kararı alan son büyük teknoloji şirketi oldu.

Akış devi Netflix, Rusya’daki operasyonunu durdurma kararı aldı. Duyuru, Netflix’in bu hafta başında, gelecekteki tüm projeleri ve Rus satın almalarını durdurduğunu ve devlet tarafından yürütülen tüm programları sitesinden kaldırdığını açıklamasının ardından geliyor.

Netflix, çekimleri devam eden ve o zamandan beri beklemeye alınan Dasha Zhuk’un yönettiği bir suç gerilim dizisi de dahil olmak üzere dört orijinal Rus yapımına sahipti.

Variety’in haberine göre şimdi şirket, hizmetini tamamen kapatmak için ek bir adım atıyor.

Bir Netflix sözcüsü yaptığı açıklamada, “Mevcut koşullar göz önüne alındığında, Rusya’daki hizmetimizi askıya almaya karar verdik” dedi.

Netflix bu kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri Zara, LVMH, TikTok, Visa ve American Express dahil olmak üzere Rusya ile bağlarını geçici olarak kestiklerini açıklayan dev şirketler arasına katılıyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası birçok büyük şirket Rusya’dan çekilme ya da faaliyetlerini askıya alma kararı almış durumda. Microsoft, Apple ve Dell gibi şirketler ülkede satışlarını askıya aldıklarını duyururken, Ikea mağazalarını kapattı ve Nike artık çevrimiçi siparişleri karşılamayacağını söyledi. Eğlence cephesinde ise tüm büyük stüdyolar filmlerini Rusya’da yayınlamayı bırakacaklarını açıkladı.

Dünya çapında 222 milyon abonesi olan Netflix, Rusya’daki hizmetini 2016 yılında başlattı ve yaklaşık bir milyon abonesiyle diğer ülkelere göre nispeten küçük bir varlığa sahip.

TİKTOK AÇIKLAMASI

Video paylaşım platformu TikTok da Rusya’daki bazı hizmetlerini askıya aldığını duyurdu. TikTok’tan yapılan yazılı açıklamada, Rus hükümetinin kısa süre önce aldığı medya düzenlemesine ilişkin kararın, şirketin bu adımında etkili olduğu bildirildi.

Buna göre TikTok, Rusya’dan canlı akışı ve yeni içerik paylaşımlarını askıya alırken, diğer ülkelerdeki paylaşımları Rus kullanıcıların artık göremeyeceğini de belirtti. Platformun diğer hizmetleri ise kullanıma açık olmaya devam edecek.