Şu an dünyanın en popüler dijital video servislerinden Netflix, yeni internet sitesi Tudum’u erişime açtı. Peki, Tudum nedir, ne işe yarar?

Tudum, Netflix’te yayınlanan diziler, filmler, belgeseller, şovlar ve daha fazlasıyla ilgili bilgi vermeyi amaçlayan bir web sitesi. Chip’in haberine göre, https://www.netflix.com/tudum adresinden erişebileceğiniz sayfada yalnızca Netflix içerikleriyle ilgili bilgiler bulunmuyor; yanı sıra özel bilgiler, röportajlar, en son haberler ve daha fazlası yer alıyor. Şu an erişilebilir durumda olan Tudum’da bulunan içerikler elbette zamanla genişlemeyi sürdürecek.

Bu arada Tudum’da yer alan içerikler herkes için aynı şekilde sıralanmıyor. Yani herkes girdiğinde aynı haberleri aynı şekilde görmüyor. Söylemek istediğimiz, Tudum’da bulunan içerikler, abonelerin Netflix izleme alışkanlıklarına göre oluşturuluyor ve öne çıkartılıyor. Tıpkı Netflix’te olduğu gibi.

Netflix Tudum hakkında daha ayrıntılı bilgiye, hemen aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz…