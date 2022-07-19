2022’nin ilk çeyreğinde yaklaşık 200 bin abonesine veda eden Netflix yaşadığı gelir kaybını ekarte etmek için yeni yöntemler test etmeye devam ediyor. Reklam destekli abonelik planını başlatmak için Microsoft ile birlikte çalışacağını açıklayan platform şifre paylaşımının önüne geçmek için de yeni bir çözümü test etmeye başladı. Şirket, hesaba farklı bir konumdan erişilmesi halinde ek ücret almaya başlayacak.

Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Arjantin’de başlayan yeni testler, Netflix’in bir diğer şifre paylaşma önlemini de gösterdi. Bu ülkelerdeki kullanıcılar, Netflix hesaplarına kendi evleri dışında başka bir konumdan erişmeye çalıştıklarında ekstra ücret ödemek durumunda kalacaklar.

Bloomberg tarafından paylaşılan detaylara göre Netflix hesabına farklı bir konumdan erişmek isteyen kullanıcılar, 2,99 dolar karşılığında ek “ev” satın almak zorunda olacak. Neyse ki bu önlem, başka bir evden hesabınıza girmeye çalıştığınız ilk an karşınıza çıkmayacak.

Netflix’teki “ev satın alma” özelliği, iki haftadan uzun bir süre hesabınızın farklı bir evde kullanılması durumunda zorunlu olacak. Mobil cihazlardaysa böyle bir sınırlama bulunmayacak. Kullanıcılar Netflix’i telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar gibi cihazlardan kullanmaları durumunda konumlarına göre ekstra ev ücreti ödemek zorunda olmayacak…