New York borsası, ABD’de beklenenden iyi gelen temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından günü “ralli yaparak” tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,63 artışla 33.309,51 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,13 artarak 4.210,23 puanla mayıs başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 2,89 kazançla 12.854,81 puana çıktı.

ABD’de haziranda yıllık yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkan enflasyonun temmuzda yavaşlama göstermesi sonrası endeksler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında daha az agresif olacağına dair beklentilerin artmasıyla gün boyu pozitif bir seyir izledi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 8,5 ile beklentilerin altında arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de aynı dönemde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,9 ile piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, ülkede enflasyonun yatışmaya başlayabileceğine dair bazı işaretler gördüklerini belirterek, “Önümüzdeki aylarda biraz daha ters rüzgarlarla karşı karşıya kalabiliriz. İşimiz daha bitmedi.” dedi.

Analistler, enflasyona ilişkin son verilerin ilk kayda değer rahatlama işareti olduğunu, faiz oranlarının agresif bir şekilde artırılmasına yönelik ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üzerindeki baskıyı biraz hafifletebileceğini belirtti.

Enflasyon verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül toplantısında yüzde 58,5 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 41,5 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin edildi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korurken Chicago Fed Başkanı Charles Evans, enflasyona ilişkin son verilerin Fed’in sıkılaşma politikasına başlamasından bu yana fiyat baskılarına ilişkin ilk olumlu okuma olduğunu kaydetti.

Enflasyonun hala “kabul edilemez” derecede yüksek olduğunu vurgulayan Evans, Fed’in şu anda yüzde 2,25-2,5 aralığında olan politika faizini bu yıl yüzde 3,25-3,5 aralığına ve gelecek yılın sonuna kadar yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmesini beklediğini bildirdi. Evans, enflasyonun gelecek yıl yüzde 2,5’e yaklaşmasını beklediğini belirterek, ekonominin ise yakın zamanda önemli ölçüde yavaşlamasını beklemediğini ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de resesyona neden olsa bile faiz oranlarının daha fazla yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Fed’in enflasyon konusunda “zafer ilan etmekten çok çok uzakta” olduğunu ifade eden Kashkari, faiz oranlarının bu kadar hızlı artırılmasının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğini, yakın gelecekte bir resesyonun yaşanabileceğini kaydetti. Kashkari, faiz indirimlerinin gelecek yılın başlarında başlayacağına ilişkin piyasa beklentilerinin ise gerçekçi olmadığını savundu.