New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 35.089,74 puan oldu.
S&P 500 endeksi yüzde 0,52 artarak 4.500,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 kazançla 14.098 puana çıktı.
- ABD’de beklenenden güçlü gelen istihdam verisi sonrası güne karışık seyirle başlayan endeksler, para politikasında sıkılaşmaya yönelik endişelere rağmen iyi gelen şirket bilançolarının etkisiyle teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş gösterdi.
- Ülkede bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, Omicron varyantıyla birlikte Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen ocakta 467 bin kişi artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. İşsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 3,9’dan yüzde 4’e çıktı.
- Analistler, beklenenden güçlü gelen istihdam verisinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasındaki sıkılaşma planına bağlı kalacağını teyit ettiğini belirtti.
- İstihdam raporunun açıklanmasının ardından, tahvil getirilerinde de yükseliş görüldü. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,9’un üstüne çıkarak aralık 2019’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
- Öte yandan ABD’de bu hafta açıklanan şirket bilançoları öne çıkarken, Amazon ve Snap gibi şirketlerin beklentilerin üzerinde gerçekleşen karlılıkları piyasalardaki yükselişi destekledi. Amerikalı e-ticaret devi Amazon’un hisseleri yüzde 14’e kadar yükselirken, Snap’in hisseleri yüzde 58’in üzerinde değer kazandı.
Bir cevap yazın