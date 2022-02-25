New York borsası, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatının yansımaları izlenmeye devam edilirken, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,38 artarak 33.349,09 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artışla 4.298,10 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 13.474,50 puan oldu.

ABD yönetiminin Rus bankacılık sistemini ve ekonomisini hedef alan yeni yaptırımları açıklamasının ardından dün yükselişe geçen endeksler, bugün açılışta da pozitif bir seyir izledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri operasyon sonrası ABD yönetimi, Rusya’nın en büyük ikinci finans kurumu VTB Bank dahil 4 Rus bankasını yaptırım listesine ekledi.

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank ve 25 iştirakinin ise ABD merkezli bankalarda muhabir hesabı açması engellenirken, Sberbank ile Gazprom dahil 13 büyük Rus işletmesine yönelik yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatının yansımaları izlenmeye devam edilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım.” çağrısı yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya’nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk’e heyet göndermeye hazır olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği’nin ise (AB) Rusya’ya karşı olası yeni yaptırım paketine Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov‘u da dahil etmeyi planladığı bildirildi.

Emtia fiyatlarında ise yükselişin sürdüğü ancak hız kestiği dikkati çekerken, 2014’ten bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıkan Brent petrolün varili 94 dolar seviyelerinden alıcı buldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 91 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Altının ons fiyatı dün 17 ayın zirvesi olan 1.974 doları görmesinin ardından 1.887 dolar seviyelerine geriledi.

Öte yandan, ABD’de bugün açıklanan verilere göre, ülkede kişisel gelirler ocakta değişim göstermezken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 2,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ocakta yıllık yüzde 5,2 ile 1983’ten bu yana en yüksek artışı gösterdi.