The New York Times’ın haberine göre ABD ve Avrupalı ​​yetkililer arasında Ukrayna’daki savaşın başka ülkelere de sıçrayabileceği yönünde artan bir endişe var .

Raporda, Rusya’ya karşı savaşta Ukrayna ile müttefik olan Batılı ülkelerden yetkililerin, çatışmanın üç şekilde yayılmasından korktuğu iddia ediliyor:

1-Fiziksel olarak komşu ülkelere yayılabileceğinden,

2-bilgisayar korsanlığı ve diğer siber saldırılar yoluyla siber uzaya yayılabileceğinden

3- Rus petrol veya gazının kesilmesiyle karşı karşıya kalan NATO ülkelerine yayılabileceğinden korkuyorlar.

NYT’ye göre, endişeler savaşın birkaç yıl daha sürebileceği inancına dayanıyor.

Rapora göre, süper güçler birbirlerinin gücünü azaltmaya çalışırken, Rusya ile ABD arasında daha doğrudan, Soğuk Savaş tarzı bir çatışmayla sonuçlanabilir.

Son haftalarda, çatışma Ukrayna yakınlarındaki birkaç ülkeyi etkiledi. Rusya, NATO ülkeleri Polonya ve Bulgaristan’a gaz arzını kesti, Rusya’daki şehirlerde bir dizi gizemli patlama oldu ve Rusya, İskandinav ülkelerinin NATO’ya katılmak istediklerini söylemesinin ardından Finlandiya ve İsveç’i tehdit etti.

Ayrıca bu hafta Ukrayna’nın güney komşusu Moldova’da Rus kontrolündeki bir bölge olan Transdinyester’de patlamalar meydana geldi ve bu da çatışmanın ülkeye yayılabileceği endişelerini artırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü yaptığı bir konuşmada, Batı’nın Ukrayna’ya müdahalesine karşı uyarıda bulunarak, “(Ukrayna’da) eğer birileri devam eden olaylara dışarıdan müdahale etmek niyetindeyse ve Rusya için kabul edilemez stratejik tehdit oluşturuyorsa, Rusya’nın misilleme saldırılarının yıldırım hızında olacağını bilmelidirler. Bunun için hiç kimsenin şu anda övünemeyeceği tüm araçlara sahibiz. Ama biz övünmeyeceğiz, gerekirse onları kullanacağız. Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Bu konudaki tüm kararları aldık.” dedi.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi’ndeki Avrupa Güvenlik Programı direktörü Seth Jones, The Times’a “Genişleyen bir savaş riski şu anda ciddi” dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’yı başka bir işgal başlatamayacak şekilde zayıflatmayı hedeflediğini, ABD askeri stratejisinde ani bir değişikliğe işaret ettiğini ve ABD’nin yakın gelecekte çatışmanın sona ermesini beklemediğine işaret ettiğini söyledi.