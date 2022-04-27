New York, Amerika Birleşik Devletleri’nin finans ve medya başkenti… Business Insider, Çalışma İstatistikleri Bürosu’ndan alınan Mayıs 2021 mesleki ücret verilerine dayanarak New York’taki en yüksek ücretli işleri sıralıyor. Peki, kim ne kadar kazanıyor? Listeye göre sağlıkla ilgili meslekler oldukça üst sıralarda.
İşte Mayıs 2021 verilerine göre New York’ta en yüksek ücretli 30 iş ve zirvedeki ilk 3 meslek…
30. Ayak Hastalıkları Uzmanları
Ortalama yıllık maaş: 176.780 $
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 1.140
29. Avukatlar
Ortalama yıllık maaş: 179.060 $
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 81.890
28. Reklam ve promosyon yöneticileri
Ortalama yıllık maaş: $179.140
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 7.420
27. İnsan kaynakları yöneticileri
Ortalama yıllık maaş: 180.380 dolar
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı:10.440
26. Doğa bilimleri yöneticileri (Fizik, kimya, biyoloji…)
Ortalama yıllık maaş: 181.110 dolar
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 2.730
25. Dahiliye hekimleri
Ortalama yıllık maaş: 182.040 dolar
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 10.190
24. Ücret ve Yan Haklar yöneticileri
Ortalama yıllık maaş: 185.620 $
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 1.480
23. Pazarlama yöneticileri
Ortalama yıllık maaş: 190.760 $
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 25.090
22. Satış yöneticileri
Ortalama yıllık maaş: 195.580 dolar
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 27.180
21. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri
Ortalama yıllık maaş: 195.900 dolar
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 29.360
20. Psikiyatristler
Ortalama yıllık maaş: 197.730 dolar
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 4.050
19. Mali yöneticiler
Ortalama yıllık maaş: 206.990$
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 49.010
18. Doktorlar (diğer tümü)
Ortalama yıllık maaş: 217,160 $
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 14.310
17. Aile hekimleri
Ortalama yıllık maaş: 219.820$
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 3.410
16. Havayolu pilotları, yardımcı pilotları ve uçuş mühendisleri
Ortalama yıllık maaş: 219.980$
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 6.280
15. Radyologlar
Ortalama yıllık maaş: 224.970 $
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 2.030
14. Hemşire anestezistler
Ortalama yıllık maaş: 225.180 dolar
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 2.130
13. Göz doktorları (pediatrik hariç)
Ortalama yıllık maaş: 235.770$
New York’ta çalışan kişi sayısı: Tam sayı bilinmiyor
12. Patologlar
Ortalama yıllık maaş: 241.490 $
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 840
11. Cerrahlar (diğer tümü)
Ortalama yıllık maaş: 249.450 $
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 4.210
10. Üst düzey yöneticiler
Ortalama yıllık maaş: 256.810 dolar
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 4.230
9. Nörologlar
Ortalama yıllık maaş: 257.470 dolar
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 1.130
8. Doğum Uzmanları ve Jinekologlar
Ortalama yıllık maaş: 264.400 $
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 2.240
7. Acil tıp hekimleri
Ortalama yıllık maaş: 279.590 $
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 3.820
6. Çocuk cerrahları
Ortalama yıllık maaş: 286.460 $
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 170
5. Kardiyologlar
Ortalama yıllık maaş: 294.770 $
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 1.610
4. Ortopedi cerrahları (pediatrik hariç)
Ortalama yıllık maaş: 294.910 $
New York’ta çalışan kişi sayısı: Tam sayı bilinmiyor
3. Ağız ve çene cerrahları
Ortalama yıllık maaş: 305.020 $
New York’ta çalışan kişi sayısı: Tam sayı bilinmiyor
2. Anestezi uzmanları
Ortalama yıllık maaş: 307.580 $
New York’ta istihdam edilen kişi sayısı: 2.860
1. Dermatologlar
Ortalama yıllık maaş: $330.010
New York’ta çalışan kişi sayısı: Tam sayı bilinmiyor
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