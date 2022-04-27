New York, Amerika Birleşik Devletleri’nin finans ve medya başkenti… Business Insider, Çalışma İstatistikleri Bürosu’ndan alınan Mayıs 2021 mesleki ücret verilerine dayanarak New York’taki en yüksek ücretli işleri sıralıyor. Peki, kim ne kadar kazanıyor? Listeye göre sağlıkla ilgili meslekler oldukça üst sıralarda.

İşte Mayıs 2021 verilerine göre New York’ta en yüksek ücretli 30 iş ve zirvedeki ilk 3 meslek…