Sanatseverlerin, yatırımcıların ve markaların ilgisini çeken NFT dünyası, 2022’nin başında 17 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde ise bu rakam 54 milyar dolara kadar çıktı. Farklı sektörlerin bu dünyaya atacağı adımlarla, NFT ekosisteminin daha da büyümesi bekleniyor.

Son zamanlarda en çok konuşulan konuların başında gelen Non-Fungible Token (NFT), hem kripto para hem finans hem de sanat açısından oldukça heyecan verici ve deneyimsel bir süreç başlattı.

Tüm dünyada NFT ile farklı disiplin ve sektörleri doğrudan etkileyen bir değer ortaya çıktı. NFT, blockchain altyapısında saklanan ‘Benzersiz Dijital Varlık’ olarak adlandırılan dijital eserler olarak adlandırılıyor.

İnternette var olan dijital ögelere ücretsiz bir şekilde sahip olmak yerine, bunlara para ödeyerek sahip olma fikri ilk başta insanların aklını çok karıştırdı fakat bu durum şu anda kimsenin hayal edemeyeceği bir noktaya ulaşmış durumda.

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