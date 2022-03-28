Nisan ayının yaklaşması ile beraber hem ev sahipleri hem de kiracılar Nisan 2022 kira artış oranını merak etmeye başladı. Enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanıyor ve böylece kira artış oranı da belli oluyor. Peki Nisan 2022 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

NİSAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı kira artış oranı 4 Nisan 2022 tarihinde saat 10:00’da belli olacak.

MART 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı.

TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI MART 2022 HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: Yüzde 25,98

Zam bedeli: 259,8 lira

Zamlı kira bedeli: 1.259,8 lira

YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?

Ev ve işyeri kiralarında daha önce Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) artışlar dikkate alınıyordu. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle kira artışlarında uygulanabilecek en üst sınır TÜFE’ye (Tüketici Fiyatları Endeksi) bağlandı.

Yürürlükteki yasal düzenlemeye göre, kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahiplerinin bu oranın üzerinde zam yapmaları yasak.

YÜKSEK KİRA ARTIŞINDA MAHKEME YOLU AÇIK

Ev sahiplerinin kiraya zam yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmesi ve yeni kira sözleşmesini buna göre hazırlaması gerekiyor. Eğer sınır aşılırsa, kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yapıyorsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkına sahip oluyor.