Fiat Egea, hibrit motorlu versiyonları ile dünya yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Şirket açıklamasına göre Fiat Egea, 2022 yılına yeniliklerle başladı. Ocakta tanıtımı yapılan Cross Wagon’dan sonra hibrit motor seçeneğiyle dünya yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Otomatik vitesli Fiat Egea’lar nisandan itibaren Türkiye’de ve dünya pazarlarında Fiat bayilerindeki yerlerini alacak.

Açıklamada “Egea’nın yeni hibrit versiyonu yüksek performansını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Egea Hybrid’de BSG (Belt Start Generator) ve 15KW’lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor. Hibrit teknolojisi, yüzde 100 elektrikli sessiz çalıştırma, park etme ve tamamen elektrikli sürüşe imkan sunuyor” denildi.

Açıklamaya göre Egea Hybrid tamamen elektrik modunda park edilebiliyor (e-park). Hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı ile bataryasını şarj edecek şekilde geliştirildi.

7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman

Açıklamaya göre Egea Hybrid ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da Fiat markasında ilk defa satışa sunuluyor. 7 ileri otomatik vitesli Egea Hybrid, 0-100 kilometre hızlanmasını 9 saniyede tamamlarken şehir içi kullanımda 100 kilometrede 4,7 litrelik (WLTP) tüketim değerine ulaşıyor.