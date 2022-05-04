Nisanda birçok olumsuz haber akışının arka arkaya gelmesi dünya borsalarında düşüş eğilimini beraberinde getirdi. Nisanda MSCI gelişmiş ülkeler endeksi yüzde 8,5 gerileyerek Mart 2020’den bu yana en kötü performansını sergilerken, MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi yüzde 5,8 azalışla son 9 ayın en sert düşüşünü kaydetti. Nasdaq endeksindeki düşüş son 14 yılın en güçlü aylık değer kaybı olarak kayıtlara geçerken, S&P 500 ve Dow Jones endekslerindeki gerileme de Mart 2020’den bu yana en sert satış baskısına işaret etti. Borsa İstanbul’da ise BIST 100 endeksi yüzde 8,83 yükselişle aylık bazda kapanış rekoru kırarak küresel piyasalardan pozitif yönde ayrıştı.

Fed‘in enflasyonla mücadele etmek için gittikçe şahinleşen para politikası, Çin’de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi nedenler başta olmak üzere risk algısını yükselten birçok etken nisanda pay piyasalarını baskıladı.

ABD’de son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) Fed’i şahinleşmeye zorlaması tahvil ve pay piyasalarında son yılların en güçlü satış baskısının arkasındaki ana etken oldu.

Fed üyelerinin yoğun sözle yönlendirmelerine sahne olan nisan ayında politika faizindeki artış oranına ilişkin piyasa beklentileri sert şekilde yukarı yönlü revize edildi.

Tahvil piyasalarında gelecek dört toplantı için en az 50 baz puanlık politika faizi artışı beklentisi bütün varlıklarda fiyatlamaları etkiledi.

Şahinleşen Fed’le birlikte ABD’nin uzun dönemli tahvil faizleri yaklaşık son 3 yılın, dolar endeksi ise son 20 yılın en yükseğine çıkarken, pay piyasaları bu durumdan negatif etkilendi.

Nisanda MSCI gelişmiş ülkeler endeksi yüzde 8,5 gerileyerek Mart 2020’den bu yana en kötü performansını sergilerken, MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi yüzde 5,8 azalışla son 9 ayın en sert düşüşünü kaydetti.

Nasdaq endeksindeki düşüş son 14 yılın en güçlü aylık değer kaybı olarak kayıtlara geçerken, S&P 500 ve Dow Jones endekslerindeki gerileme de Mart 2020’den bu yana en sert satış baskısına işaret etti.

Aylık bazda Nasdaq endeksi yüzde 13,26, S&P 500 endeksi yüzde 8,80 ve Dow Jones yüzde 4,91 değer kaybetti.

Brezilya ve Meksika borsaları da ABD’de öncülüğündeki satıcılı seyre katılarak Mart 2020’den en kötü performansını sergilerken, Brezilya’da Ibovespa endeksi yüzde 10,10 ve Meksika’da Mexbol endeksi yüzde 9,1 geriledi. Arjantin’de S&P Merval endeksi de nisanda yüzde 3 düştü.

Mayısta belirsizlikler sürebilir

Analistler, dünya genelinde ortaya çıkan enflasyon baskılarının özellikle emtia ve gıda fiyatları üzerinden etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, merkez bankalarının sıkılaşan politika duruşlarının pay piyasaları üzerindeki baskıya yılın geri kalanında da devam edebileceğini aktardı.

Fed’in mayıstaki toplantısında alacağı karar ve yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, Fed’in henüz bilanço küçültme adımlarına başlamadığını, söz konusu adımların piyasalardaki likiditeye etkisinin pay piyasaları için bir başka önemli etken olduğunu bildirdi.

Analistler, tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in haziran toplantısındaki faiz artışı beklentilerinin 50 ile 75 baz puan arasında değiştiğine dikkati çekerek, piyasaların mayıs ayındaki makroekonomik verilerde enflasyondaki seyre ilişkin ipuçlarına karşı daha hassas olabileceğini dile getirdi.

ABD’de özellikle Nasdaq endeksinin bu durumdan en çok etkilenebilecek şirketleri bünyesinde bulundurduğunu kaydeden analistler, ABD pay piyasalarında belirsizliklerin mayısta da devam edebileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan ABD pay piyasalarının kritik bölgelere indiğini aktararak, halihazırda test edilen seviyelerin destek olarak çalışmaması durumunda satışların derinleşebileceği uyarısında bulundu.

Bölgesel riskler de görünümü zorlaştırıyor

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) henüz Fed ile aynı dili konuşmaktan geri durması ve para politikasındaki sıkılaşma için acele etmemesi Avrupa pay piyasaları için baskıları sınırlasa da Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş ve savaşın getirdiği belirsizlikler risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Tarihinin en yüksek enflasyonuyla karşı karşıya olan Avrupa’da enflasyon görünümünü olumsuz etkileyebilecek gelişmelerin ECB’yi beklenen daha önce parasal sıkılaştırmaya yönlendirebileceği korkusu piyasalardaki en önemli risk unsuru olarak fiyatlanıyor.

Analistler, nisanda küresel bazda güçlenen şahin politikaların yanı sıra bölgesel risklerin de pay piyasalarının seyri üzerinde etkili olarak satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini belirterek, mayıs ayı ve yılın devamı için de şimdilik risk algısının güçlü olduğunu ve piyasalarda yön arayışının devam edebileceğini ifade etti.