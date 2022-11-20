Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, Türkiye’de ilk 10 ayda 5 bine yakın elektrikli otomobil satışının büyük bir rakam olduğunu söyledi.

Ghanem, Nissan’ın yeni modellerinin Türkiye lansmanının gerçekleştiği Sapanca’da, Türkiye’de elektrikli otomobil satışlarına ve otomotiv sektörüne ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yeni X-Trail ve Qhashqai modellerini tanıtmak için doğru zamanı ve doğru koşulları beklediklerini dile getiren Ghanem, “Avrupa’da araçların lansmanını yapmaya çalışırken araç olmadan da bunu yapabiliyoruz, altyapı zaten hazır o konuda. Ama Türkiye pazarına baktığımız zaman aynı şey burada söz konusu olmuyor. Burada stoktan bir satış gerçekleştirmek durumunda kalıyoruz. Bu yüzden de tamamen hazır olana kadar bekledik. Satış operasyonlarını başlatacak seviyeye gelince artık Türkiye’deki hazırlıklarımız tamamlanmış oldu.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk 10 ayda 5 bine yakın elektrikli otomobil satışının büyük bir rakam olduğunu vurgulayan Ghanem, “5 bin elektrikli otomobil satışı aslında büyük bir rakam. Türkiye’de küçük görünüyor olabilir ama Avrupa’daki elektrikli araçların büyüme hızına ve ilk piyasaya girişine baktığımız zaman oradaki hızlanma buradaki kadar fazla değildi. O yüzden beklentilerimizin üstünde gerçekleşti.” dedi.

“Togg yolumuzu açacak”

Charbel Abi Ghanem, Türkiye’de elektrikli ve hibrit otomobil pazarının toplam pazardan yüzde 10’luk bir pay almasını beklediklerini ifade ederek, “Biz bu alanda büyük bir sıçramayla ilerlemeyi düşünüyoruz. Bu anlamda aslında Togg da Türkiye’de elektrikli araçlar için büyük bir katkı sağlayacak. Hem bizim için hem sektör için yolu açmış olacak diyebiliriz.” şeklinde konuştu.

“Türk tüketicisi elektrikliye hazır”

Türkiye’deki müşteri profilinin de elektrikli araçlara hazır olduğuna dikkati çeken Ghanem, şöyle devam etti:

“Avrupa regülasyonları da çok önemli bu konuda biliyorsunuz. Çünkü Türkiye zaten Avrupa’yı takip ediyor bu konuda. Avrupa, Yeşil Mutabakat’a çok önem veriyor, bu da yine pazarı etkileyecektir. Aynı şekilde elektrikli araçların mevcudiyetinin ve ulaşılabilirliğin de artacağını düşünüyoruz. Türkiye’de müşteri hazır mı buna? Pazar hazır mı? Evet çok hazır. Çünkü Türkiye’deki müşteri profili gerçekten çok sofistike, gelişmiş bir profil var ve yeni teknolojilere çok kolay adapte olabiliyor. Aynı zamanda tabii ki bazı olumsuz koşullar da var. Vergilendirme ve yüksek enflasyonun getirdiği zorluklara rağmen Türkiye’deki alıcı kitlesi, müşteri kitlesi kesinlikle son teknolojik trendleri takip etmeyi biliyor.”

“Türkiye pazarı bizim için çok önemli, talebi karşılamaya çalışacağız”

Nissan Türkiye Genel Müdürü Ghanem, araç bulunurluğuna ve Nissan’ın talebi karşılamak için daha fazla araç temin edip edemeyeceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de kesinlikle büyüme eğiliminde olacaklarını belirten Ghanem, “Üretim stabilizasyonu konusunda herhangi bir fizibilite çalışmamız şu anda yok. Yani bu aşamada bugün tam bir rakam veremiyorum. Bu imkansız benim için. Ama şunu söylemem gerekiyor, Türkiye pazarı bizim için çok önemli, bu yüzden tabii ki buradaki isteği, talebi karşılayacak adımlar atacağız. Nissan markası için gerçekten Türkiye pazarının önemi inanılmaz derecede yüksek. O yüzden buna yönelik çalışacağız.” dedi.

Otomotiv pazarındaki tedarik sorunlarının aşılacağını düşündüklerini dile getiren Ghanem, Türkiye otomobil pazarının yıl sonunda 750 bin adet olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.