ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DİZELLERİN YERİNİ ALABİLİR
Dizel araçların şehir merkezlerine girişinin artık dünya genelinde giderek zorlaştığına dikkati çeken Tschann, elektrikli araçların bu noktada kolaylıkla dizellerin yerini alabileceğini dile getirdi.
“Elektrifikasyona doğru heyecan verici bir yolculuk yaşıyoruz”
Nissan AMIEO Bölgesi Başkanı Guillaume Cartier ise “Müşterilerimizle birlikte elektrifikasyona doğru heyecan verici bir yolculuk yaşıyoruz. Benzersiz e-POWER teknolojimiz, sıfır emisyonlu sürüşe geçişte sürücüleri destekliyor ve Ariya ise tamamen elektrikli geleceğimizin zirvesini temsil ediyor.” ifadelerini kullandı.
“e-POWER ile mükemmel bir elektrikli sürüş deneyimi sunuyoruz”
Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem ise Nissan tarafından paylaşılan açıklamasında, e-POWER teknolojisine ilişkin şunları kaydetti:
“e-POWER teknolojisiyle, kullanıcıların menzil endişesi olmadan yüzde yüz elektrikli sürüşten benzersiz bir keyif alacaklarını düşünüyoruz. Kullanıcılarımız özellikle şehir içi sürüşlerde e-Pedal step teknolojisinin yarattığı konforun farkını hissedecekler. e-POWER teknolojisi ile günlük yaşamlarında çevreye çok daha duyarlı olacakları mükemmel bir elektrikli sürüş deneyimi sunuyoruz. Qashqai e-POWER, EV’ye henüz hazır olmayan, ancak daha sürdürülebilir ve duyarlı bir elektrikli sürüş hissinin tadını çıkarmak isteyen sürücülere hitap edecek.”
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