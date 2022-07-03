QASHQAI E POWER

Açıklamaya Qashqai’nin tamamen yeni e-POWER teknolojisi, dışarıdan şarj etmeye ihtiyaç duymadan elektrikli sürüşün keyfini sunmayı vaddediyor. Açıklamada, “Elektrik motorundan aldığı gücü, tekerleklere aktaran bu özel güç aktarma sistemi teknolojisi, yüzde yüz elektrikli ve geliştirilmiş bir sürüş deneyimi sunuyor” denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

e-POWER sistemi, değişken sıkıştırma oranlı 1,5 litrelik üç silindirli turbo şarjlı 156 hp benzinli motora sahip. Aynı zamanda e-POWER, jeneratör, invertör ve Nissan’ın elektrikli araçlarındakine benzer boyut ve güç çıkışına sahip 140 kW güç üreten elektrik motoru ile tamamlanan yüksek çıkışlı bir bataryadan oluşuyor. Benzinli motor, sürüş senaryosuna göre invertör aracılığıyla yüksek voltaj bataryasına, elektrik motoruna veya her ikisine de enerji üretiyor.

Bu güç aktarma organını rakiplerinden ayıran en önemli nokta ise elektrik motorunun tekerlekler için tek güç kaynağı olması ve dolayısıyla sürücünün taleplerine anlık ve doğrusal tepki göstermesi olarak ifade edilebilir. Bu sayede e-POWER, sürücülerin geleneksel hibrit otomobillerde karşılaştıkları eksiklikleri tamamen ortadan kaldırarak daha zevkli, zahmetsiz ve sorunsuz sürüş deneyimini, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan sunuyor”