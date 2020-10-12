Nobel Komitesi, 2020 Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü’ne Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson layık görüldü.
Ödül, ikilinin “ihale teorisine yönelik iyileştirmeler ve yeni ihale formatları için buluşlar” konusunda yaptığı çalışmalar üzerine verildi.
Nobel Komitesi, 2020 Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü’ne Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson layık görüldü.
Ödül, ikilinin “ihale teorisine yönelik iyileştirmeler ve yeni ihale formatları için buluşlar” konusunda yaptığı çalışmalar üzerine verildi.
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