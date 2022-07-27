Yazılım ve teknoloji geliştirme şirketi OBASE’in paylarının halka arzına ilişkin izahname 21 Temmuz’da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanarak, 22 Temmuz’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. Borsada satış yolu ile gerçekleştirilecek halka arzda tüm yatırımcılar için ‘eşit dağıtım’ yöntemi uygulanacak. OBASE için, 28-29 Temmuz’da iki gün süreyle talep toplanacak. Halka arz fiyatı 10,50 TL, borsa kodu ise “OBASE” olarak belirledi. Şirketin halka arzına Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık ediyor.

Teknoloji geliştirme ve yazılım şirketlerinden OBASE’in halka arz süreci başladı. 21 Temmuz’da SPK tarafından onaylanan payların halka arzına ilişkin izahname, 22 Temmuz’da da KAP’ta yayımlandı. OBASE’in paylarının halka arzına; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.

‘EŞİT DAĞITIM’ YÖNTEMİ

Borsada satış yolu ile gerçekleştirilecek halka arzda, tüm yatırımcılar için ‘eşit dağıtım’ yöntemi uygulanacak. Talep toplama tarihleri 28-29 Temmuz olarak belirlenen halka arzda, 1,00 TL nominal değerli paylar 10,50 TL’den Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da ‘OBASE’ kodu ile satışa sunulacak.

OBASE paylarının halka arzında, şirketin sermayesinin 35 milyon TL’den 45,5 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 10,5 milyon TL nominal değerli 10 milyon 500 bin adet ve mevcut ortaklara ait 3,5 milyon TL nominal değerli 3 milyon 500 bin adet paylardan oluşan toplam 14 milyon TL nominal değerli 14 milyon adet B Grubu payların satışa sunulması planlanıyor. Halka arz sonrasında, OBASE’in halka açıklık oranının yüzde 30,77 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Şirket paylarının halka arzı, ‘Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi’ ile gerçekleştirileceği için tahsisat grubu bulunmuyor.

“NİTELİKLİ BİR TEKNOLOJİ ŞİRKETİ”

Halka arz sürecini değerlendiren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız; sermaye piyasalarının derinleşmesini ve gelişmesini temel misyonlarından biri olarak belirlemiş bir banka olarak, OBASE’in halka arzına aracılık etmekten ve bu çerçevede sermaye piyasalarının gelişmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını söylüyor.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Akın Demirbağ; OBASE’in deneyimli ve iyi yetişmiş kadrosu ile sadece Türkiye’de değil yurtdışında da katma değeri yüksek projelere imza atan ve atmaya devam edecek, nitelikli bir teknoloji şirketi olduğunun altını çiziyor. Demirbağ; OBASE’in özellikle veri analitiği ve yapay zeka konularında gelecekte adından sıkça söz ettireceğini öngörüyor.

ULUSLARARASI PAZARDA ÇEVİK BÜYÜME

OBASE Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Bülent Dal; başta perakende olmak üzere telekom, ulaşım, lojistik, finans, sigorta, ilaç gibi pek çok farklı sektördeki ulusal ve uluslararası şirkete, 223 kişilik deneyimli kadroyla şirketlerin veriye dayalı yönetim yetkinliğini artıran çözümler sunduklarını söylüyor. Bülent Dal; Dijital dönüşüm ve verimlilik, tahminleme, optimizasyon, veri madenciliği ve ileri analitik, veri ambarı ve veri yönetimi, nesnelerin interneti, sensör verisine dayalı uygulamalar ile büyük veri analitiği, doğal dil işleme, görüntü, video işleme teknolojileri ile yapay zekâ, iş zekâsı ve analitiği, mobil teknolojiler ve karar destek sistemleri gibi birçok teknoloji alanında proje geliştirmek üzere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı bir Ar-Ge merkezi oldukları bilgisini de veriyor.

Bülent Dal; şöyle devam ediyor: “Akademik iş birliklerimiz ve sektör deneyimlerimizle projeden ürüne, üründen değere dönüşen çözümlerimizle global bir şirket olma yolunda, yatırımcılarımızla büyümek en büyük hedefimiz. Ana motivasyonumuz, uluslararası pazarda büyümek. Bunu yaparken, emin adımlarla, daha kurumsal bir şirket yapısı ile ilerlemek istiyoruz. OBASE’in 27 yılda edindiği bilgi birikimi ve deneyimini, müşterileri ve iş ortaklarıyla olan etkileşimini değere dönüştürmek için doğru zamanın geldiğine inanıyoruz. Ana faaliyet alanımız olan, veriye dayalı yönetim yetkinliğini artıran çözümlerimiz ile her geçen gün büyüyen bu pazarda, halka arzımızla ailemize katılacak yatırımcılarımız ile birlikte daha hızlı koşacağımıza inanıyoruz.”

GLOBALLEŞMEYE ÖNEM VERİYOR

OBASE’in halka arz sonrası için farklı motivasyon kaynakları da var. Globalleşmenin önem verdikleri bir konu olduğunu kaydeden Bülent Dal; çözümlerini yurtdışında daha fazla duyurmayı arzu ettiklerini vurguluyor. Geliştirdikleri teknolojileri pazara daha hızlı sunmak için satış gücünü artırmaya ve ürünlerin pilot çalışmalarını gerçekleştirmeye önem verdiklerinin altını çizen Bülent Dal; yurtdışı pazarındaki iş hacmini artırmanın, büyümenin ana destekçisi olacağına inandıklarını da belirtiyor.

OBASE; entelektüel sermayeye yatırım ve dolayısıyla çalışanlar ile uzun süreli birliktelik kuracak bağlara da önem veren bir şirket. “Entelektüel sermayeyi ve mevcut bilgi birikimini korumanın adımlarımızı sağlamlaştırdığına inanıyoruz” diyen Bülent Dal; kurumsallaşma yolunda yönetimsel olarak atılan doğru adımların tüm iş süreçlerine ve özellikle de yurtdışındaki güçlerine güç katacağını düşündüklerini de sözlerine ekliyor.

OBASE, HALKA ARZ GELİRİNİ NASIL KULLANACAK?

GELİR DAĞILIMI: Halka arz sonrasında elde edilecek gelirlerin yaklaşık yüzde 25-30’luk kısmı yeni ürün, çözümlerin finansmanı ve mevcut ürünlerin geliştirilmesinde, yaklaşık yüzde 30-35’lik kısmı şirketin yurtdışındaki satış ve pazarlama faaliyetlerini destekleyecek yurtdışı yatırımlarının finansmanında kullanılacak. Yaklaşık yüzde 10- 13,75’lik kısmının yurtiçi pazarlama ve satış faaliyetlerinin geliştirilmesinde, yaklaşık yüzde 10-13,75’lik kısmının insan kaynakları yatırımlarında, yüzde 15-17,5’lik kısmının ise şirket satın alımlarında kullanılması planlanıyor.

SATIN ALMA YA DA ORTAKLIK: Hem OBASE hem de ABD’de kurulu bağlı ortaklık OBASE Inc. üzerinden yapılacak insan kaynakları ve pazarlama yatırımlarıyla, halen satışların içinde yüzde 23 olan ihracat payını artırmak hedefleniyor. Yurtdışında satışa sunulacak ürünler ile ilgili yeni yatırımların yapılması, pazar araştırmaları geliştirilmesi, pilot uygulamaların hayata geçirilmesi ve yur dışı marka bilinirliğinin artırılması öncelikler arasında yer alıyor. Ayrıca, bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin satın alınması ya da ortaklıklar geliştirilmesi konusu da bir diğer önemli gündem maddesi. Bu sayede yeni pazarlara girme, ürün portföyünü genişletme ve pazar payı artırma planları yapılıyor. Halka arzdan sermaye artırımı yolu ile gelen tüm gelirler şirket ve sektörün büyümesi amacıyla kullanılmış olacak.