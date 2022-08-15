Alman ev ürünleri ve inşaat malzemeleri marketleri zinciri OBI’nin Rusya’daki satışıyla ilgili ayrıntılar belli oldu. Rusyalı iş insanı Josep Liokumoviç, “şirketin Rusya’daki kontrol paketini sadece 600 rubleye (9,8 dolar) satın aldığını” açıkladı.

TurkRus’un aktardığı habere göre Liokumoviç, “Market zinciri 600 rubleye satın alındı. Pandemiden önce 100 milyon euro idi. Bu, yok pahasına satıldığı anlamına gelmiyor. Şimdi oluşan koşullar çok şeyi değiştirdi. Bu işe çok fazla yatırım yapmak, işi düzene sokmak gerekiyor” dedi.

OBI’nin ekonomik olarak sağlık, harika bir şirket olduğunu, ancak “ayağa kaldırılması” gerektiğini belirten girişimci “Örneğin, 2021 yılında 2,5 milyar ruble zarar etti. 2022’de ise mağazalarının 1,5 ay kapalı kalması ile sarsıldı” diye konuştu.

Liokumoviç, OBI Rusya’nın ana şirketine 30 milyon euro borcu olduğunu, ancak bu konunun çözüme kavuşturulduğunu, Rusya’daki şirketle ilgili davaların çözülmesi için de girişimlerin sürdüğünü söyledi.