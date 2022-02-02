Ticaret Bakanı Muş, “İhracatımız ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamı.” dedi.
ODD verilerine göre Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 oranında azaldı....Daha fazla oku
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