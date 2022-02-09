Türkiye’de bu yılın ilk ayında en yüksek sıcaklık 25,5 dereceyle Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 34,4 dereceyle Van’ın Özalp ilçesinde ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 2022 Ocak ayında ortalama sıcaklıklar, Muğla, Marmaris, Datça, Dalaman, Karaisalı, Korkuteli, Manavgat, Mut, Seydişehir, Bitlis ve Siverek çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Lüleburgaz çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Türkiye’de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2,9 derece olarak kaydedilirken, bu sene 2,2 derece oldu.

Ocakta en düşük sıcaklık sıfırın altında 34,4 derece ile Özalp’te, en yüksek sıcaklık ise 25,5 derece ile İnebolu’da tespit edildi. 2022 yılı Ocak ayında sıcaklıklar, uzun yıllar sonra ortalamasının 0,7 derece altına düştü.

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