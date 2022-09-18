Siyasette seçim gündeminin eksik olmadığı bugünlerde, iş dünyasında da seçim rüzgarı esiyor. TOBB’a bağlı oda ve borsalarda seçime sayılı günler kaldı. 81 ilde 365 oda ve borsada ekim ayında başlayacak seçimlerde başkanlık yarışında aday bolluğu yaşanıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde

(TOBB) seçimler için son dönemece girildi. Seçim tarihlerinin açıklanmaya başladığı bugünlerde, gözler aday listelerine çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerin yanı sıra bu seçim sürecinde Anadolu’daki oda ve borsalarda da aday bolluğu bekleniyor.

Her ne kadar bütçelerin bakanlığa bağlı olduğu ve huzur hakkı gibi avantajların ortadan kalktığı oda ve borsalarda, makamla gelen itibar adaylık yarışını körüklüyor.

Yerel kalkınmaya ciddi katkı sunan oda ve borsalarda yeni projeleri üretmek hedefi de seçimlere ilgiyi artırıyor. Türkiye’de her üç şirketten birinin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) seçimler 9 Kasım’da Yeşilköy’deki İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde üç ayrı salonda gerçekleşecek.

690 bin üyeye karşılık 50 bin işletmenin oy kullanması beklenen İTO’da, yapılacak komite seçimlerinden bir hafta sonra başkanlık seçimine gidilecek. Komite seçimlerinin ardından yapılacak seçimle meclise gönderilmek üzere yaklaşık 261 üye belirlenmiş olacak.

İTO’da adaylık yarışında öne çıkan iki isim bulunuyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Platformu, 9 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 21’inci Dönem Oda seçimleri öncesi İTO Başkan adaylarının mevcut oda başkanı Şekib Avdagiç olduğunu duyurdu.

Öte yandan seçim ofisi kurarak adaylık çalışmalarını yürüten İTO Meclis Üyesi Murat Kalsın da güçlü bir aday olarak yerini aldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın.