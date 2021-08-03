Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyada dolaşıma giren, Muğla’nın Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberlerinin, asılsız olduğunu bildirdi.
OGM, Twitter hesabından, sosyal medyada yer alan, yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Vatandaşların, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate alması gerektiği belirtilerek, “Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde, yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır.” ifadesine yer verildi.
Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır.
Vatandaşlarımızı, sadece resmî ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz.
— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 3, 2021
Bir cevap yazın