Peki bu yıl okula dönüş, ekonomiye kan verebilecek mi?

Pandemi nedeniyle tüm dünyada yaşanan ekonomik depremler, ekonominin aktörleri için beklenmedik bir sürpriz oldu. İlk şokla beraber üretimini durduran otomotiv endüstrisi, hava yolları, turizm şirketleri ve bağlantılı piyasalar ağır darbeler alırken, online ticaretteki olağanüstü artık dünya ekonomilerini çöküşten kurtaran en önemli destek oldu.

Şimdi, pandeminin etkisinin azalacağı ve normale dönüşün beklentilerinin arttığı yeni dönemde, eğitim sektörü de bir toparlanma bekleyişi içine girdi. Yeni okul sezonu için okul alışverişi listelerinin hazırlandığı yaz aylarından itibaren okul-eğitim araç gereçleri üreticileri gelecek yoğun bir talebin beklentisi içine girdiler.

Okula dönüş sezonu başlıyor

Okula dönüş alışverişleri aslında çok geniş bir skalayı kapsıyor. Bunu sadece okulla ilintili eğitim ürünleri olarak sadeleştirmek yanlış olacaktır. Veliler okul alışverişi için okul çantası da alıyor, ayakkabı, kazak, atkı, bere, iç çamaşırı gibi tekstil ürünlerine de talep artıyor. Öğrencilerin dijital ihtiyaçları için elektronik alışverişinde de ilgi artarken, kalem fiyatları bile bu talepten nasibini alabiliyor. Tabi ki, başka şehirde okumaya gidecek öğrenciler için emlak piyasasında da hareketlenmeler yaşanıyor.

Elbette bu yıl yüz yüze eğitim konusundaki son karar hala verilmediği için, öğrencilere ev kiralamak için bekleyen ev sahipleri için hala belirsizlik sürüyor.

Yine de bu yıl ekonomiyi daha fazla zorlama riskinin alınmayacağını ve aşıların da tamamlanmasıyla okulların yüz yüze eğitime geçeceğini tahmin etmek zor değil. Dolayısıyla yeni eğitim öğretim dönemindeki ekonomik canlanmanın, diğer sektörlere de sirayet ederek, kademeli bir iyileşme süreci yaratacağı beklentisi de piyasalara hakim durumda.