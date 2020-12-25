Okullarda yüz yüze sınavlar ertelendi. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter’dan paylaştığı mesajda “Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz” dedi.

Konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor” dedi.

Bakan Selçuk, “İlk-ortaokul öğrencilerinin karne notu ders etkinliği katılım puanı üzerinden olacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz” dedi.