Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) K+ füzesi teslimatı yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, Roketsan tarafından üretilen füzenin test görüntüleriyle birlikte teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi.
Demir, “Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu’nun hizmetindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi’nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu’nun hizmetindeyiz! 🚀🇹🇷
TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi’nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik. Hayırlı olsun.
➡️ @roketsan pic.twitter.com/Q1NXWVISFQ
— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 9, 2022
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