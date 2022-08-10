Opel, ağustos ayına ilişkin binek ve ticari araç modellerdeki kampanyasını duyurdu.
- Opel’den yapılan açıklamaya göre yeni Opel Grandland 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,49 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.
- Mokka, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,49 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları Opel Mokka’ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.
- Crossland’in bazı versiyonları, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,49 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.
- Opel Corsa, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,49 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.
- Opel, ticari araç ürün ailesinde ağustos ayına özel 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,49 faizli kredi seçeneği ve KOBİ’lere ek teklifler sunuyor.
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