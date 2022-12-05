Ticari Araçlar

Opel açıklamasına göre ticari araç ürün ailesinde aralık ayında 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri var.

Combo Life 525 bin 900 TL’den, Combo Cargo’ya ise 421 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.