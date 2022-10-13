Ticari araçlarda ekim ayına özel 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ve KOBİ’lere sunduğu ek teklifler var.

Combo Life 488 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Combo Cargo 381 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Vivaro Cargo, 519 bin 900 TL’den, Vivaro City Van ise 634 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yeni Zafira Life 834 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla satılıyor.