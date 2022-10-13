Opel Türkiye Ekim ayına ilişkin kampanyasını duyurdu. Opel Türkiye’den yapılan açıklamaya göre kampanya detayları ve Ekim fiyatları şöyle:
OPEL ASTRA
Yeni Opel Astra, otomatik şanzımanlı tüm versiyonları için 150 bin TL için, 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli 668 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
1.2 130 HP BENZİN MT6 EDITION 668.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 EDITION 774.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 ELEGANCE 844.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 GS LINE 894.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 GS 924.900 TL
1.5 130 HP DİZEL AT8 EDITION 824.900 TL
GRANDLAND
Yeni Opel Grandland, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkânıyla 899 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
1.2 130 HP BENZİN AT8 EDITION 899.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 ELEGANCE 940.900 TL
1.5 130 HP DİZEL AT8 ELEGANCE 997.900 TL
1.5 130 HP DİZEL AT8 ULTIMATE 1.079.900 TL
OPEL MOKKA
Mokka 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 794 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları Opel Mokka’ya özel ek indirim hakkına sahip oluyor.
1.2 130 HP BENZİN AT8
ELEGANCE: 794.900 TL
GS LINE: 816.900 TL
GS: 841.900 TL
ULTIMATE: 894.900 TL
CROSSLAND
Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
Crossland, 574 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatına sahip.
.2 130 HP BENZİN MT6 ESSENTIAL: 574.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6
ESSENTIAL: 634.900 TL
EDITION: 679.900 TL
ELEGANCE: 749.900 TL
1.5 120 HP DİZEL AT6 EDITION: 749.900 TL
CORSA
Corsa, 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 499 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 499.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8
EDITION: 569.900 TL
ELEGANCE: 599.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE 669.900 TL
Ticari araçlarda ekim ayına özel 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ve KOBİ’lere sunduğu ek teklifler var.
Combo Life 488 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Combo Cargo 381 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Vivaro Cargo, 519 bin 900 TL’den, Vivaro City Van ise 634 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Yeni Zafira Life 834 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla satılıyor.
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