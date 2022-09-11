Mokka, 75 bin TL için; 15 ay vade, sıfır faizli kredi veya 100 bin TL için, 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi ile 776 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları Opel Mokka’ya özel ek indirimle sahip olabiliyor.