“Ağustos ayında yatırım amaçlı araç alan müşteri adedi çok düştü, sıfıra yaklaştı diyebilirim. Ancak henüz net rakamlar gelmedi”

“ÖTV ile ilgili bir güncellemenin çok yakın olduğunu düşünüyorum”

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, ağustos ayında yatırım amaçlı araç alımlarında azalış gördüklerini belirterek, “Biz bunları ölçümlüyoruz. Piyasadan da tabii geri dönüşler alıyoruz, bunları harmanlayıp bu yorumları yapıyoruz. Ağustos ayı böyle olmadı, yatırım amaçlı araç alan müşteri adedi çok düştü, sıfıra yaklaştı diyebilirim. Ancak henüz net rakamlar gelmedi.” dedi.

Yeni Opel Astra’nın Türkiye’de satışa sunulmasına ilişkin basın lansmanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirildi.

Girgin, Girne’de düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının otomotiv pazarının gidişatına ve markanın hedeflerine yönelik sorularını yanıtladı.

Opel’in yeni Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl’in markaya çok önemli bir katkı vereceğine inandığını belirten Girgin, kendisinin 2023 yılının ilk çeyreğinde tekrar Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığını bildirdi.

Huettl’in geçen ayki ziyaretinin rutin bir ziyaret olmadığına dikkati çeken Girgin, “Çok önemli destek, vizyon aldık, farklı hissettik. Türkiye’yi Almanya ve İngiltere’den sonra 3. ana pazar olarak görüyorlar. CEO düzeyinde Türkiye Opel’in 3. ana pazarı kavramını ben ilk defa duydum. 23 yıldır Opel’de çalışıyorum ve ilk defa böyle iddialı bir söylem duydum.” ifadelerini kullandı.

Son çeyrekte tedarik probleminin de çözülmesiyle birlikte tahmin ettiklerinden biraz daha fazla araç alabileceklerini dile getiren Girgin, “Bu en büyük artıdır, bundan daha verilebilecek bir destek, konfor alanı olamaz. Bizim başından bu yana sıkıntımız bu konulardı. Bir de tabii bunu sadece adet olarak da değerlendirmemek lazım, istediğimiz adette almak kadar, istediğimiz mikste ve istediğimiz zamanda almak da önemli. Yani şimdi 750 binlik bir pazar öngörüyoruz ve toplam satışlarda 21 bine yaklaştık. Ağustos ayını da yaklaşık 1.800 adetle kapattık, zaten o kadar aracımız vardı. Bayilerimizde ve ana firmada stokumuz kalmadı, o derece bir taleple karşı karşıyayız. 750 binlik bir pazarda 45 binlik satış hedefimizi koruyoruz, biraz da üzerine çıkabiliriz. Şu ana kadar 21 bin adet sattık, yılın geri kalan 4 ayı için ise 24 binlik bir adet daha satma hedefimiz var diyebiliriz.” diye konuştu.

– “Gelecek yıl 63 binlik bir hedefimiz var ve 63 bin rekor olacak”

Girgin, yeni CEO’nun Türkiye’ye karşı olumlu yaklaşımının araç bulunabilirliğine de olumlu etki yapacağını ancak bunun yanı sıra Grandland ve yeni Astra modellerinin de hedefleri gerçekleştirmede önemli rol oynayacağını söyledi.

İlk defa ürün gamı tam bir şekilde rekabette olacaklarını belirten Girgin, şunları aktardı:

“Bunun haliyle bir artısı olacak. Ne demiştim 45 binin 21 binini sattık, 24 bin adet kaldı. 24 binin yüzde 10’u yani 2 bin 500’ü Astra’dan gelecek. Bir o kadarı hatta biraz daha fazlası da Grandland’den gelecek. Baktığınızda 2 modelimizin artısı bize 5 bin adet getiriyor. Geriye 19 bin adet kalıyor, o da şu anki performansımızın altında zaten. Opel markası daha önce 55 bin, 60 bin adetleri görmüş bir marka. Destek sürdüğü sürece bu adetlere ulaşmakta bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum.

Gelecek yıl 63 binlik bir hedefimiz var ve 63 bin rekor olacak. Burada 50 bin binek, 13 bin ticari araç olacak şekilde 63 binin arkasındayız. Ürün gamımızı da tamamladık. 2023 yılında C hatchbackte, ithal araçlarda bir numaralı marka olacağız. Hedefimiz çok net.”

– “Yatırım amaçlı araç alan müşteri adedi çok düştü”

Alpagut Girgin, ağustos ayında yatırım amaçlı araç alımlarında bir azalış gördüklerini ifade ederek, “Biz bunları ölçümlüyoruz, bayilerimizle oturup bir akşam yemeği yiyip 2-3 feedback alıp hareket etmiyoruz. Çağrı merkezlerimiz yeri geliyor 1.000’den fazla müşteriyi arıyor. Piyasadan da tabii geri dönüşler alıyoruz, bunları harmanlayıp bu yorumları yapıyoruz. Ağustos ayı böyle olmadı, yatırım amaçlı araç alan müşteri adedi çok düştü, sıfıra yaklaştı diyebilirim. Ancak henüz net rakamlar gelmedi.” dedi.

Bunun iki önemli nedeni olduğunu belirten Girgin, “Birincisi alım gücü artık çok düşük bir seviyeye geldi. İkincisi ise ÖTV ile ilgili gündemde yer alan konuşmalar. 6 ay ya da 6 bin kilometre kuralının bir bireysel tüketiciye etkisi olmadı diyebiliriz. Bu süreç daha çok filo tarafını etkiliyor. Şu an alelacele araç satmaya çalışan bir grup galerici ve 2. el işiyle uğraşan arkadaşlar var. Tahminimiz bu süreçte geçici olarak ikinci el fiyatları rahatlayacak ancak eğer bizim haricimizdeki firmalar araç getiremezse ikinci el fiyatları daha olumsuz etkilenecek. Bunun etkisi sadece bu olur. Ağustos ayında bizim daha yorumlayamadığımız nokta şu oldu, sezon etkisiyle mi pazar böyle oldu, bir şeylerin işaret fişeği mi onu daha yorumlayamadık. Onu eylülde görmek lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Kimse kredi bulamıyor”

Alpagut Girgin, sorulan soru üzerine kredilere ulaşma ve ÖTV güncellemesi konusunda, “Benim birebir kontaklarımdan da aldığım bilgiye göre kimse kredi bulamıyor. Şu an perakende de tekil müşteride de filoda da kredi olanakları sadece kağıt üzerinde.

Bu durum sadece otomotiv için geçerli değil, konutta da her yerde çok cazip fiyatlar ve oranlar var. Bir kredi aldım, filomu genişleteceğim gibi bir şey ben duymadım ve bunun da değişeceğini zannetmiyorum. ÖTV ile ilgili de bir güncellemenin çok yakın olduğunu düşünüyorum. Orta ve uzun vadede değişiklik olmaz söylemlerini de okuyorum ancak ben öyle düşünmüyorum. Hem dilimlerin artırılmasında hem de baremlerin yükseltilmesinde bir dokunuş olacaktır.” açıklamasında bulundu.

Araç bulunurluğu sorununun markadan markaya göre değiştiğini ancak Opel için bir sıkıntı kalmadığını dile getiren Girgin, bu noktada CEO Huettl’in özel desteğinin önemli rol oynadığını ve sektör geneli için araç bulunurluğu sorununun 2023 yılının ilk çeyreğinde de sürmesini tahmin ettiklerini aktardı.

– “Şu an galerilerin birinci önceliği elindeki stoku 15 Eylül’e kadar ikinci ele çevirmek”

İkinci el otomobil satışında “6 ay ve 6 bin km şartının etkilerini de değerlendiren Girgin, şunları kaydetti:

“6 ay 6 bin kilometre şartnamesinin biz majör bir etkisini görmedik. Başta tabii ki her yapısal değişiklikte olduğu gibi bir kafa karışıklığı yarattı. Müşteri tipimiz biraz daha filtre oldu ama bunu da gözlemlemeye devam edeceğiz. Düzenleme sebebiyle şu anda galeri müşterisi sıfırlandı demek çok yanlış olur ama çok azaldı. Ağustos ayı ile birlikte orayı bir durdurduk. Şu an galerilerin birinci önceliği elindeki stoku 15 Eylül’e kadar ikinci ele çevirmek.

Daha doğrusu nakde dönmek. O nedenle kısa dönemde dar bir bantla ikinci el fiyatlarının düşmesi beklenebilir ki ilk belirtilerini de gördük. Benim gördüğüm maksimum yüzde 5 olur. O da model bazında piyasadaki bulunurlukla değişir ancak devamı olmaz. Bu uygulamayla eğer yeterli sıfır araç tedariki sağlanmazsa, bulunabilirlik nedeniyle ikinci el fiyatları aksine daha da yukarı gider. Yani uygulamanın faydası olacağına inanıyoruz. En azından bir aksiyon alındı ama çok orta-uzun vadede bir şey değiştireceğini de zannetmiyorum.”

Opel bayilerindeki araç bekleme sürelerine değinen Girgin, “Şöyle söyleyeyim modelden modele değişir. Ticari araçlarda süre biraz daha arttı ancak şu an biraz daha dengeliyoruz. Yeni Astra’da biz daha fiyat açıklamadan 1.000’e yakın kaporası ödenmiş kesin bağlantımız oluştu. 50 bin TL civarında belirlenen bir kapora alındı satış fiyatı açıklanmadan. Zaten Astra lansmanını biraz ötelememizin nedeni buydu. Talep ve üretim konusunda arada boşluk olsun istemedik. Bir iki ay talebi karşılayamaz durumda olmayalım diye böyle bir strateji kurduk. Onu da arada söylemiş olayım, konuşmuştuk çünkü. Şu an bayilerimizde ve bizde stok olmadığını düşünürsek ortalama 3-4 hafta minimum bekler. Bazı modellerde daha da uzun olabilir yanlış bir şey söylemek istemem.” açıklamasına bulundu.

Girgin, araçlara yeni zam gelip gelmeyeceği yönündeki soruya ise, “Bu ay belli modellerimizde zam var. Ana nedeni de üretim maliyeti, kur değil. Şuradan anlayabiliyoruz bunu, listeyi karşınıza koydunuz, bizim 10 tane modelimiz var. 8’inde zam yok, ikisinde varsa bunun en mantıklı nedeni üretim maliyeti olabilir, başka bir şey olamaz.” şeklinde yanıt verdi.

– “Elektriklide Corsa ve Mokka ile başlıyoruz”

Son olarak elektrikli araçlarla ilgili hedeflerini de paylaşan Alpagut Girgin, şunları kaydetti:

“Bu sene dördüncü çeyrekte Corsa ve Mokka ile başlıyoruz. Dediğim gibi stratejimiz de belli. Bence doğru strateji de bu. Adet hırsımız yok. Olsa satarız. Bayilerimizle hazır olmaya çalışıyoruz. Son zamanlarda bayilerimizi ziyaret eden çok yakından tespitlerini bizimle paylaşan yakınlarımız, dostlarımız da burada. Halen ufak tefek eksiğimiz var. Eğitimden dedike personele kadar çok hummalı bir çalışma devam ediyor. Memnuniyetsizlik yaratmamak ve daha erkenmiş dedirtmemek için çalışıyoruz. Bir sonraki elektrikli model de Astra olacak ve 2023’te satışa sunacağız. Şu an için projeksiyonumuzda 3 model var. Ürüne göre ürünün diğer özelliklerine yelpaze genişleyecektir ama zaman planı yapmadık henüz.”