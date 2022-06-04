Opel haziran ayına ilişkin kampanyasını duyurdu.
- Opel’in açıklamasına göre Opel’in SUV’daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 200 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 809 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
|1.2 130 HP BENZİN
AT8
|EDITION
ELEGANCE
|809.900 TL
864.900 TL
|1.5 130 HP DİZEL
AT8
|ELEGANCE
ULTIMATE
|919.900 TL
979.900 TL
- Opel Mokka, 100 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 738 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları Opel Mokka’ya ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.
|1.2 130 HP BENZİN
AT8
|ELEGANCE
GS LINE
ULTIMATE
|738.900 TL
779.900 TL
829.900 TL
- Opel Crossland’in bazı versiyonları, 100 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Crossland, 509 bin 700 TL’lik başlangıç fiyatıyla satılıyor.
|1.2 130 HP BENZİN
MT6
|ESSENTIAL
|509.700 TL
|1.2 130 HP BENZİN
AT6
|ESSENTIAL
EDITION
ELEGANCE
|590.900 TL
633.900 TL
678.900 TL
|1.5 120 HP DİZEL
AT6
|EDITION
ELEGANCE
|678.900 TL
722.900 TL
- Opel Corsa, 100 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 449 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. ÖTV muafiyetinden faydalanabilen kişiler için daha cazip satın alma fiyatları sınırlı stoktaki Corsa ve Crossland modelleri için geçerli.
|1.2 75 HP BENZİN
MT5
|ELEGANCE
|449.900 TL
|1.2 100 HP BENZİN
AT8
|EDITION
ELEGANCE
|519.900 TL
546.900 TL
|1.2 130 HP BENZİN
AT8
|ULTIMATE
|579.900 TL
KOBİ’LER İÇİN
- Açıklamaya göre tüm ticari araç ürün ailesinde haziran ayında 100 bin TL için; 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği ve KOBİ’lere ek çeşitli seçenekler yer alıyor.
- Combo Life 441 bin 900 TL’den; Combo Cargo ise ise 342 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
- Vivaro Cargo, 479 bin 900 TL’den; Vivaro City Van ise 579 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Yeni Zafira Life 749 bin 900 TL’den başlayan fiyatla satışa çıkıyor.
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