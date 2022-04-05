ORGE Elektrik 2021 yılında hasılatında yüzde 87’lik artışla 300 milyon TL seviyesini geride bırakırken 104 milyon TL net kar elde etti. 24. yılını kutlayan ve bugün 700’e yakın kişiye istihdam sağlayan ORGE Elektrik, 2021 yılı finansal sonuçlarını duyurdu. Açıklanan tabloya göre şirket, 2012 yılında gerçekleşen halka arzından bu yana devam olumlu performansını koruyarak hasılat, FAVÖK ve net kârını artırmayı başardı.

Açıklanan 2021 yılı sonuçlara göre ORGE Elektrik’in hasılatı, 308 milyon 759 bin TL’ye yükselerek bir önceki yıla kıyasla yüzde 87 artış gösterdi. Şirketin FAVÖK seviyesi de yüzde 77’lik artışla 103 milyon 974 bin TL oldu. ORGE Elektrik’in 2021 yılı net kar rakamı ise 103 milyon 961 bin TL’ye ulaştı ve yüzde 90’lık büyüme göstermiş oldu.

Halen 7’si raylı sistem olmak üzere toplam 10 projede çalışmalarına devam eden Orge Enerji’nin bu projelerin sözleşme büyüklüğü yaklaşık 700 milyon TL seviyesinde bulunuyor. 2021 yılsonu itibarıyla bakiye devam eden iş miktarı ise 300 milyon TL seviyesinde. Orge Enerji Elektrik Taahhüt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Nevhan Gündüz; “İş hacmimizi ikiye katlayabilecek kapasiteye sahibiz. Ancak şirket kârlılığını ve ortaklarımızın faydasını gözetmemiz gerekiyor. Risk yönetim uygulamalarımız çerçevesinde proje seçiminde temkinli hareket ediyoruz” dedi.

DOĞAL HEDGE

İnşaat sektörü genelinde, dolayısıyla elektrik alt sektöründe malzeme giderleri, maliyetlerin önemli kısmını oluşturuyor. Nevhan Gündüz; şirketin devam etmekte olan projelerinde ortaya çıkabilecek kur ve emtia fiyat risklerini doğal hedge/ön alım yolu ile minimize ettiklerini söyledi.

Tedarikçiler ile de forward sözleşmeler ve iskontolu ön alım yolu ile fiyatların belirli vadelerde sabitlenmesine gayret ettiklerini de belirterek “Bu sayede, şirketimiz imalatlarındaki en önemli maliyet kalemlerinden biri olan malzeme alımlarının yarattığı döviz kuru ve emtia fiyat riskini önemli ölçüde azaltıyoruz” açıklamasını yaptı.

HİSSE ALIMI OLABİLİR

Mevcut hisse fiyatının şirketin operasyonel ve finansal performansını yansıtmadığını da düşünen Gündüz “Nitekim; dahil olduğumuz BİST İnşaat Endeksi’nde Fiyat/Kazanç oranı (F/K) ortalaması yaklaşık 10 iken, ORGE 5’ler seviyesinde işlem görüyor. Kısa süreli bir sapma olarak değerlendirdiğimiz bu durumun sektör ortalamalarına yakınsayacağına inanıyoruz. Öte yandan başarılı performansımızı sürekli kılacağımıza ilişkin duyduğumuz güven nedeni ile yılbaşından bu yana şirket olarak 1 milyon adedin üzerinde hissemizi geri aldık” dedi.

ÇALIŞANLARI ORTAK EDİYOR

Şirketi paylarının geri alımı ile ORGE çalışanlarına şirket payı edindirilmesi arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunduğuna da dikkat çeken Gündüz; daha önce geri aldıkları payları kullanarak bir kısım çalışanını ORGE pay sahibi yaptıklarını hatırlattı. Şartlar uygun olduğunda bu uygulamaya devam etmek istediklerini de kaydetti.