Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48’de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
AFAD’ın twitter hesabından paylaşılan mesajda “Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.
Geçmiş olsun Osmaniye.
Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/07yW9T8CRe
— AFAD (@AFADBaskanlik) October 11, 2022
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