Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün görevden alındığı kaydedildi.
ÖSYM, sosyal medyadaki iddialar üzerine, “Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.” açıklamasını yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddialar üzerine Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) inceleme talimatı vermişti.
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