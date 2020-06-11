Dijitalleşme, artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Özellikle akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla geniş kitlelere ulaşan internet kullanımı nedeniyle otellerin dijital dönüşümü bu alana kayıyor.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Yeni dönemin de etkisiyle, misafirler alışık oldukları dijital konforu ve kullanıcı deneyimini otellerde de sorunsuz bir şekilde yaşamak istiyor. Oteller, dijitalleşme sayesinde rezervasyon işlemleri de dahil olmak üzere check-in ve check-out işlemlerini, concierge ve yeme-içme hizmetini, spa rezervasyonlarını minimum temas ile deneyimletme fırsatları yaratabilirler.

Four Seasons Hotels İstanbul Genel Müdürü Tarek Mourad, bu dönemde oteller için de dijitalleşmenin ön plana çıkacağını söyledi. Mourad, “Ödüllü FS App uygulamamız ve chat hizmetimizle, süreç içindeki temas gereksinimini minimuma indirerek misafirlerimize hızlı ve konforlu bir deneyim sunuyoruz. Otellerimizde basılı malzeme hemen hemen hiç olmayacak. Misafirlerimize, gazete hizmetini telefonlarına rahatlıkla indirebilecekleri linkler aracılığıyla sunuyor, menüleri yine kendi telefonlarından tarayacakları QR kodlar ile görebilmelerini sağlıyoruz” dedi.

Tek kullanımlık menü kartları

Otellerde ortak alanlardaki oturma düzenlerinin sosyal mesafe kurallarına göre yenilendiğine dikkat çeken Mourad, yeme içme alanlarında, menüleri tek kullanımlık menü kartları ve QR kodlu erişim seçeneği ile misafirlere sunacaklarını ve kontrollü rezervasyon sistemine geçtiklerini ifade etti.

Yeni önlemler kapsamında, personelin odaya girme sıklığının azaltılması amacıyla misafirin odada bulunduğu süre içinde temizlik servisi verilmeyerek herkese yönelik koruma sağlanacak. Oda temizliklerinde farklı alanlar için farklı renklerde ve sadece o odaya özel olarak fazla sayıda bez kullanılması, temiz ve kullanılmış çarşafların aynı anda odada bulundurulmaması alınan tedbirler arasında bulunuyor.