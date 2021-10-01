LPG otogaza 2 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruşluk zam geliyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre 2 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 71 kuruş zam geldi.

Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak. Açıklama şöyle: