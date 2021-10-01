LPG otogaza 2 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruşluk zam geliyor.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre 2 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 71 kuruş zam geldi.
Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak. Açıklama şöyle:
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
02/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Oto gazda 71 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
— EPGİS (@trepgis) October 1, 2021
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