Otomotiv sektörü ve vatandaşların bir süredir beklediği ÖTV matrah güncellemesinin detayları netleşti. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre; motor silindir hacmi bin 600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya, matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. Yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

İKİNCİ EL OTODA İNDİRİM OLACAK MI?

Peki bu ne anlama geliyor? Sıfır ve ikinci el araç fiyatları bu durumdan nasıl etkilenecek? Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın’a bu düzenlemenin sektöre etkisini sorduk. Yeni matrah güncellemesinden 100’e yakın aracın etkilendiğini söyleyen Yalçın, “595 bin TL’ye kadar olan araçlarda yeni matrah güncellemesiyle fiyatlarda geri gelme oranı yaklaşık yüzde 9. Maksimumda yüzde 17’yi gören model tipleri var. Yani 595 bin TL’ye kadar olan sıfır model araçlarda gerileme olacak” diyor.

Ancak Yalçın’a göre bunun ikinci ele yansıması çok yüksek olmayacak. İkinci el araçlarda en fazla yüzde 2’lik bir fiyat gerilemesi bekleniyor.

“EYLÜL FİYATLARINA DÖNDÜK”

Matrah düzenlemesinin sıfır araç piyasasını hareketlendireceğini belirten Yalçın sözlerine şu şekilde devam ediyor:

“Bu düzenleme yılın sonuna denk geldi. Markalar bunları satış kampanyalarıyla desteklerse araç satışları 750 binleri bulur. Bu pazara en azından bir nefes aldırdı diyebiliriz. Ama birkaç ay sonra çok büyük bir değişiklik olmayacak. Yapılacak zamlar ve kur artışıyla fiyatlar yine eskisi gibi olabilir. Şu an eylül ayındaki fiyatlara döndük. Ocakta bambaşka fiyatları tekrar görebiliriz.”

Peki 96 modelde ne kadar indirim oldu? İşte Cardata’nın verilerine göre indirim oranları ve son fiyatlar…