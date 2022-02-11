Otomotivciler sektörde yaşanan daralmayı yeni projelerle aşmayı planlıyor. TRT’nin haberine göre fabrika çıkışlı ikinci el de bunlardan biri. Uzmanlar, bu sistemin Türkiye’de hem markalar hem de kullanıcılar için kazançlı olabileceği görüşünde.

Gazeteci Emre Özpeynirci de gelecek dönemde Türkiye’de de hayata geçmesi muhtemel projelerden birinin ‘Fabrika çıkışlı ikinci el’ olabileceği görüşünü paylaşıyor. Peki nasıl bir sistem olabilir?

Türkiye’de parçası değişen ya da boyalı arabalar pek rağbet görmüyor. Bir diğer açmaz da güven problemi; satıcıların araçlarındaki kusurları gizlemeye çalışması, kilometreyle oynanması gibi. Peki, böylesine sıkıntılar yaşanan bir sektörde işin içine otomotiv markalarının fabrikalarının girmesi piyasası nasıl etkiler? Fabrika çıkışlı ikinci el otomotiv sistemi neleri beraberinde getirebilir? Özpeynirci TRT’ye sistemi anlattı.

Özpeynirci alım gücünde yaşanan düşüşe dikkat çekiyor ve 2. el otomobilde 10 yaş ve üzeri araçların daha çok tercih edilmek durumunda kaldığı bilgisini veriyor. Özpeynirci ve sektörün hacim kazanması için bu alanda yeni başlangıçlar ihtiyacına işaret ediyor.

Özpeynirci sistemi “Bunların en başında ‘Fabrika çıkışlı 2. el’ modeli geliyor. Yani yakın zamanda ya elinizdeki otomobili üretildiği fabrikaya verip yenileteceksiniz ya da o markanın daha uygun fiyatlı fabrika çıkışlı 2. el otomobil alma şansına sahip olabileceksiniz” sözleriyle özetliyor.

Fransa ve İspanya’da örnekleri var

Emre Özpeynirci’nin anlatımına göre, bu modeli ilk olarak 2020 sonunda itibaren Renault, Fransa’daki Flins fabrikasında ‘Refactory’ ismiyle başlatmış. Şimdi de İspanya’daki Sevilla fabrikasında bu hizmet sunuluyormuş.

Benzer bir modelin Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında da uygulanmasının beklendiğini söylüyor Özpeynirci ve devam ediyor:

“Eğer model başarılı olursa kısa süre içinde Tofaş ve diğer üreticiler tarafından da uygulanması beklenebilir… Avrupa’da ‘Refactory’ modelinin mimarlarından biri olan Renault Grubu Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcısı Hakan Doğu, bildiğiniz gibi kısa süre önce de Fransız şirketin Türkiye’de kurduğu Renault Group Otomotiv (RGO) isimli çatı şirketin CEO’su oldu. Bu göreviyle birlikte aynı zamanda Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı olarak da atanan Doğu, global görevini ise yürütmeye devam ediyor. Renault, bu satış modeliyle sadece Fransa’da yılda 45 bin aracı yenilemeyi amaçlıyor. Refactory ismini verdiği bu sistemle 2030 yılında itibaren yılda 1 milyar Euro’luk gelir hedefliyorlar.”

Peki, Söz konusu araçlar, sıfır otomobillerin üretildiği fabrikada mı yenilecek yoksa bunun için ayrı bir alan mı oluşturulacak?

Sistemle ilgili çok fazla bir detay olmadığını söyleyen Özpeynirci ancak bahsi geçen ikinci el araçların fabrikalardaki üretim bantlarında değil, bunlar için ayrılan farklı alanlarda yapılacağının bilgisini veriyor.