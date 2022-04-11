Otomotiv sanayisinin Mart ayı üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 azalarak 106 bin 575 adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 23,9 azalarak 57 bin 41 adede geriledi.

Türkiye’de otomotiv üretimi Ocak ve Şubat ayının ardından Mart ayında da bir önceki yılın aynı dönemine göre gerileme kaydetti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre otomotiv sanayisinin Mart ayı üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 azalarak 106 bin 575 adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 23,9 azalarak 57 bin 41 adede geriledi.

Ocak-Mart döneminde toplam üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 azalarak 302 bin 730 adet, otomobil üretimi ise yüzde 21,5 azalarak 166 bin 363 adet oldu.

Toplam pazar 160 binde kaldı

Türkiye otomotiv pazarı, 2022 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında daraldı ve pazar 160 bin 16 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 25 oranında azaldı ve 116 bin 834 adet seviyesine ulaştı. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 4, otomobil pazarı ise yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 9 oranlarında artarken, hafif ticari araç pazarı paralel seviyede gerçekleşti.

İç pazarda yerli araç paylarına bakıldığında; 2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre otomobil pazarında yerli araç payı yüzde 36 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 60 oldu.

Sadece Mart ayındaki toplam pazar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32’lik düşüşle 68 bin 245 olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte ihracat yüzde 3 azaldı

Yılın ilk çeyreğinde, toplam taşıt araçları ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 14 azalarak, 225 bin 550 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil ihracatı yüzde 20 oranında azalarak 124 bin 599 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 4 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 30 artarak, 4 bin 694 adet olarak gerçekleşti.

2022 yılı Ocak-Mart döneminde toplam otomotiv ihracatı 7,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 21 azalarak 2,1 milyar dolar oldu.