AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv endüstrisi, ocakta 2 milyar 230,2 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Otomotivde ihracat yüzde 1,6 gerilese de liderliği bırakmayan sektörün toplam otomotiv ihracatından aldığı pay yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.

KOCAELİ, İSTANBUL, BURSA

Geçen ay en yüksek ihracat 595 milyon dolarla Kocaeli’den yapıldı. Söz konusu kentin toplamdan aldığı pay yüzde 8,9 oldu.

Kocaeli’yi 467,5 milyon dolarla İstanbul, 434,7 milyon dolarla Bursa, 373,2 milyon dolarla Sakarya, 72,1 milyon dolarla Ankara takip etti.

Ocakta, İzmir’den 67,4 milyon dolarlık, Konya’dan 44,8 milyon dolarlık, Manisa’dan 44,2 milyon dolarlık, Kırşehir’den 29,4 milyon dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

Geçen ay en çok ihracat yapan iller sıralamasında Çankırı 9’uncu, Samsun ise 10’uncu basamakta yer aldı.

En çok ihracat yapan 20 il arasında en yüksek artış yüzde 126,6 ile Kayseri’de görülürken, onu yüzde 96,7 ile Mersin, yüzde 77,5 ile Kırşehir izledi. Buna karşın, Bursa’da yüzde 21,9, Sakarya’da da yüzde 19,4’lük azalış görüldü.

En çok ihracat Almanya’ya yapıldı

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar ocak ayında da Almanya olmaya devam etti. Sektörün geçen ay Almanya’ya ihracatı 324,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya’yı 268,2 milyon dolarla Birleşik Krallık, 182,1 milyon dolarla Fransa, 165 milyon dolarla İtalya, 146,9 milyon dolarla İspanya takip etti.

ABD’ye 117,6 milyon dolar, Slovenya’ya 102,9 milyon dolar, Polonya’ya 95,8 milyon dolar, Belçika’ya 81,5 milyon dolar, Mısır’a 64,8 milyon dolar otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En çok otomotiv ihracatı gerçekleştirilen diğer ülkeler ise Rusya, Romanya, Fas, Hollanda, Şili, Macaristan ve İsveç olarak sıralandı.

İhracat artışı Şili’de yüzde 477, ABD’de yüzde 41 oldu

Geçen ay en büyük 20 otomotiv pazarı arasında ihracatın en yüksek arttığı ülke yüzde 477,4 ile Şili oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 31,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu alanda Şili’yi yüzde 40,8 ile ABD, yüzde 40,4 ile Mısır, yüzde 38 ile İsrail izledi.

Otomotiv ihracatı artışı geçen ay Rusya’da yüzde 37,1, Birleşik Krallık’ta yüzde 33,6, Bulgaristan’da yüzde 31,2, Romanya’da yüzde 26,5, Slovenya’da yüzde 24,8 oldu.

Ocakta ilk 20 pazar arasında en yüksek düşüş yüzde 40,6 ile İsveç’te yaşanırken, Almanya’ya ihracat sadece yüzde 1,1 artış gösterdi.